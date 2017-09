Sodni izvedenec ni razjasnil dvomov okoli opravljenih del na Pohorski vzpenjači

Maribor, 27. septembra - V nadaljevanju sojenja nekdanjima vodilnima v ŠC Pohorje Dragu Rataju in Srečku Jesenšku zaradi obtožb o poslovni goljufiji so danes na mariborskem sodišču poslušali sodnega izvedenca za poslovne finance Toma Sokliča. Ta je izračunal višino možnega oškodovanja občine, ki pa ni dokončna, saj ni mogel oceniti, katera dela so bila dejansko izvedena.