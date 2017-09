Po nemških volitvah prvi sestanki poslanskih skupin o koaliciji in kadrovskih spremembah

Berlin, 26. septembra - Poslanske skupine nemških strank so se danes v Berlinu sestale na prvih sestankih po nedeljskih parlamentarnih volitvah, ki so oslabile unijo CDU/CSU kanclerke Angele Merkel tudi pri iskanju koalicijskih partnerjev. Zeleni so danes že sporočili, da so pripravljeni na koalicijske pogovore, medtem ko socialdemokrati (SPD) vztrajajo pri opoziciji.