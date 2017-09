Predlog novele o financiranju občin kljub kritikam v drugo obravnavo

Ljubljana, 26. septembra - DZ je s 44 glasovi za in 26 proti sklenil, da je predlog novele zakona o financiranju občin, ki spreminja način določitve povprečnine za občine, primeren za drugo obravnavo. Za tak sklep so glasovali predvsem poslanci koalicije, ki pa so tudi sami opozarjali, da bo treba besedilo izboljšati. V opoziciji menijo, da izgubljajo male občine.