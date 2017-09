Digitalna ambicija na vrhu EU v Tallinnu v nevarnosti zaradi drugih izzivov

piše dopisnica STA i z Bruslja Petra von Wüllerstorff

Tallinn, 26. septembra - Voditelji EU se bodo v četrtek in petek zbrali v Tallinnu. Namen gostiteljev je spodbuditi digitalni razvoj unije, tako da si ta do leta 2025 zagotovi mesto v prvi digitalni ligi. A to ambicijo lahko zasenči niz drugih tem, na primer negotovost po nemških volitvah in nove skrbi zaradi vzpona populizma, francoski načrti za reformo unije ter brexit.