Cerar: Za stabilno, povezano, enotno in ljudem prijazno EU

Ljubljana, 26. septembra - Slovenija želi "stabilno, povezano, enotno in ljudem prijazno Evropsko unijo", k razvoju katere bo tvorno prispevala in tako ostala "v njenem najbolj povezanem delu", je danes ob predstavitvi nove deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU v DZ poudaril premier Miro Cerar in ob tem znova terjal spoštovanje arbitražne sodbe.