V Sevnici odkrili nasad prepovedane konoplje

Sevnica, 26. septembra - Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so v Sevnici v ponedeljek odkrili nasad s prepovedano konopljo in pridržali 42-letno nemško državljanko in enako starega avstrijskega državljana, ki sta neprijavljena bivala v hiši ob vrtu. Oba so pridržali in ju bodo z ustrezno ovadbo predvidoma danes odvedli k preiskovalnemu sodniku.