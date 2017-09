Kolar Celarčeva o napovedani referendumski pobudi: To je pač demokracija

Ljubljana, 26. septembra - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je prepričana, da je novela zakona o zdravstveni dejavnosti, za katero je danes napovedana referendumska pobuda, "prava zadeva", ker med drugim ločuje javno in zasebno. "To je pač demokracija, ki vsem nudi možnost, da zberejo podpise za referendum. Počakajmo in bomo videli," je danes dejala pred sejo DZ.