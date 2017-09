Merklova o oblikovanju koalicije s FDP, Zelenimi in SPD; AfD že v krizi

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 25. septembra - Nemška kanclerka Angela Merkel je po nedeljski zmagi njene konservativna unija CDU/CSU na parlamentarnih volitvah danes napovedala, da bo začela koalicijske pogovore z liberalci (FDP), Zelenimi in tudi s socialdemokrati (SPD), čeprav so slednji to zavrnili. Medtem je skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je prišla v parlament, že v krizi.