Sindikat po mnenju MJU dela tudi moralno škodo gasilcem

Ljubljana, 25. septembra - Na ministrstvu za javno upravo (MJU) so ob napovedanem shodu gasilcev pojasnili, da se ne morejo znebiti občutka, da vodstvo sindikata na račun izredno spoštovane poklicne skupine išče načine za zaviranje pogajanj in diskreditacijo vladnih predlogov. S tem po mnenju vladne strani delajo tudi moralno škodo gasilcem, so prepričani.