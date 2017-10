Nemčija in zeleni viri energije ali kako si zgradiš vetrno elektrarno

piše Nadja Podobnik

Berlin, 1. oktobra - Po odločitvi Nemčije o zaprtju jedrskih elektrarn v letu 2011 je prehod na obnovljive vire energije v državi dobil močan zagon. Odločitev ni bila le politična, v veliki meri jo namreč podpirajo in obenem uresničujejo tudi državljani. Mnogi so si tako priskrbeli male sončne elektrarne, najbolj smeli pa so si omislili celo vetrne turbine.