Ljubljana, 25. septembra - Kandidatka SMC za predsednico republike Maja Makovec Brenčič bo danes med 17. in 19. uro na obisku v Radovljici, kjer bo obiskala člane Taekwon-Do kluba Radovljica in staro mestno jedro Radovljice, v času obiska pa bo na voljo tudi za izjave za medije, so sporočili iz SMC.