V Nemčiji morebitna črno-rumeno-zelena koalicija z razlikami, a ne nepremagljivimi

Berlin, 25. septembra - Parlamentarne volitve v Nemčiji so zaznamovale visoke izgube strank dosedanje velike koalicije CDU/CSU in SPD ter zmagoslavje AfD. Analitiki že sestavljajo možne koalicije, po napovedanem odhodu SPD v opozicijo se zdi najbolj verjetna jamajška koalicija CDU/CSU, FDP in Zelenih. Med njimi obstajajo razlike, a ne nepremagljive, menijo analitiki.