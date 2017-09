Na Škotskem odkrili 400 let staro Rubensovo mojstrovino

Glasgow, 24. septembra - V škotskem Glasgowu v muzejski hiši Pollok so odkrili portret prvega vojvode buckinghamskega Georgea Villiersa, katerega avtor je znameniti flamski slikar iz 17. stoletja Peter Paul Rubens. Zaradi preslikav in umazanije so strokovnjaki menili, da je portret iz kasnejšega obdobja, poroča britanski BBC.