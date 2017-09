Trump pozval lastnike, da naj odpustijo nogometaše, ki protestirajo

New York, 23. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je na zborovanju republikancev v Alabami pozval lastnike ekip ameriškega nogometa, naj odpustijo igralce, ki med ameriško himno v znak protesta pokleknejo ali dvignejo pesti. To se je začelo lani, ko podajalec Colin Kaepernick ni želel vstati med himno zaradi rasnih krivic in policijskega terorja nad temnopoltimi.