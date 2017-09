Regal in Imo-real podali prevzemno ponudbo za dve Panvitini družbi

Ljubljana, 23. septembra - Družbi Regal trgovina in Imo real iz Murske Sobote sta v današnji izdaji Večera objavili prevzemno ponudbo za odkup delnic dveh družb iz skupine Panvita. Obe družbi sta že zdaj večinski lastnici družb Panvita in Panvita mesnine, ponudba pa velja za 114.693 delnic Panvite in 114.693 delnic Panvita mesnine. Za delnico ponujata osem evrov.