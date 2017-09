Jezik, kultura in pomanjkanje informacij glavne prepreke migrantov pri dostopu do zdravstva

pripravila Anja Gorenc

Bruselj, 23. septembra - Slabo zdravstveno stanje in nedostopnost do zdravstvenih storitev sta ključni prepreki migrantov in beguncev za integracijo, poudarjajo strokovnjaki. A dostopnost migrantov do zdravstva ni samoumevna, težave predstavljajo predvsem slabo informiranje tako migrantov kot zdravstvenih delavcev in tudi jezikovne ter kulturne prepreke.