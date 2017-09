Mahle Letrika Bovec obeležila 60-letnico delovanja

Bovec, 22. septembra - S slovesno prireditvijo so v Mahle Letrika Bovec danes obeležili 60-letnico delovanja. Slavnostni govor so zaupali predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je izpostavil predvsem izkušnjo izpred petih let, ko je delovni dan preživel ob delu v tej družbi. Sicer pa so s poslovanjem v bovški družbi zadovoljni tudi po tem, ko so dobili novega lastnika.