Na Hrvaškem obtožnica proti osmerici zaradi tihotapljenja ljudi v Slovenijo

Zagreb, 22. septembra - Na Hrvaškem so zaradi tihotapljenja ljudi iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško ter nato v Slovenijo obtožili državljana Bolgarije in sedem hrvaških državljanov. Skupina je pri tem zaslužila najmanj 26.000 evrov, je danes sporočil hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok).