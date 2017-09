Začela se je gradnja kolesarske poti med Celjem in Laškim

Celje, 23. septembra - Gradbeno podjetje Adrijaplan iz Sežane je v teh dneh začelo graditi kolesarsko pot med Celjem in Laškim. Gre za del celovitega projekta izgradnje regionalnih in državnih kolesarskih povezav. Izgradnja kolesarske poti Celje - Laško bo stala 3,8 milijona evrov, financirala pa jo bo Direkcija RS za infrastrukturo, so sporočili s celjske občine.