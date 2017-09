Evropski denar za spodbujanje prenosa znanja Institutu Jožef Stefan

Ljubljana, 22. septembra - Na javnem razpisu za spodbujanje prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij je pravočasno prispela samo vloga Instituta Jožef Stefan, ki jo je komisija za izvedbo postopka pozitivno ocenila. Vrednost sofinanciranja do leta 2022 znaša šest milijonov evrov, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.