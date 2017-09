Novakova odločno v predsedniško tekmo s sloganom Predsednica in pika

Ljubljana, 22. septembra - Predsednica NSi in kandidatka za predsednico republike Ljudmila Novak si bo prizadevala za Slovenijo, ki bo šla v pravo smer, pa tudi za pravično in uspešno Slovenijo, je napovedala v izjavi ob današnjem začetku uradne volilne kampanje. Ob tem sta jo podprla tudi poslanca NSi Matej Tonin in Jernej Vrtovec, ki sta poudarila predvsem njeno odločnost.