Židan na zasedanju podeželskega parlamenta: Kmetijstvo čakajo težave

Novo mesto, 22. septembra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki je danes na Sevnem pri Novem mestu nagovoril približno 200 udeležencev 4. podeželskega parlamenta, je zbrane opozoril, da slovensko in evropsko kmetijstvo ne čakajo izzivi, temveč težave. Skuša se mu namreč naprtiti stroške podnebnih sprememb in hkrati znižati dohodke.