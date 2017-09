RTVS: Oddajanje signala s Krvavca še vedno pomembno

Ljubljana, 22. septembra - Letos mineva 60 let od začetka televizijskega oddajanja na Krvavcu. Obletnico je RTV Slovenija zaznamovala s prireditvijo, na kateri je direktor enote oddajniki in zveze Miran Dolenec poudaril, da tudi v konkurenci novejših načinov posredovanja radijskih in televizijskih programov do poslušalcev ta oddajnik še vedno ohranja pomembno vlogo.