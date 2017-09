Prekuhavanje pitne vode potrebno na območju Logatca, Cerknice in Ilirske Bistrice

Logatec, 22. septembra - V naseljih Logatec, Kalce, Petkovec in Zaplana so zaradi mikrobiološke neskladnosti uvedli ukrep prekuhavanja pitne vode za prehranske namene, so zapisali na spletni strani občine Logatec. Prav tako je treba vodo prekuhavati v naseljih ilirskobistriške občine Tatre, Kovčice, Orehek, Brezovo Brdo, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in Obrov.