Ob tednu mobilnosti v Ljubljani ulični festival z ustvarjalnimi delavnicami

Ljubljana, 22. septembra - Četrtna skupnost Ljubljana center in številna društva so v okviru evropskega tedna mobilnosti na eni od ljubljanskih ulic pripravili ulični festival, katerega namen je pokazati, kako bi bile videti ulice, če na njih ne bi bilo avtomobilov. Na festivalu so se odvijale ustvarjalne delavnice, predstavili pa so se tudi gasilci, reševalci in policija.