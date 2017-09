V celjskem gledališču premiera predstave za otroke Erazem in potepuh

Celje, 22. septembra - V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje bodo nocoj ob 18. uri premierno uprizorili predstavo za otroke Astrid Lindgren Erazem in potepuh v režiji Ajde Valcl. Erazem in potepuh je zgodba o devetletnem Erazmu, ki nima ne družine ne toplega doma, zato živi v sirotišnici, in o potepuhu Oskarju.