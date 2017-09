Dnevnik: Zalezovanje deklice prekinila šele aretacija

Ljubljana, 22. septembra - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje 42-letnemu Primožu Burgerju, obtoženemu zalezovanja mladoletnice in prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Deklico naj bi zalezoval več let, ji pošiljal sporočila s seksualno vsebino, na njegovem računalniku so našli tudi veliko število fotografij golih otrok.