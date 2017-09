London/Frankfurt/Pariz, 22. septembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se v začetku današnjega trgovanja gibali neenotno. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij nekoliko zaskrbljeni zaradi novih napetosti na Korejskem polotoku, pariško borzo pa so dvignile rastoče delnice L'Oreala.