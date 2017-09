Orkan Maria nadaljuje uničujočo pot

San Juan, 22. septembra - Orkan Maria je na svoji poti po Karibih znova pridobil na moči in kot orkan tretje stopnje s sunki vetra do 205 kilometrov na uro dosegel otočje Turks in Caicos. Oko orkana naj bi to britansko čezmorsko območje doseglo danes zjutraj po lokalnem času, nato pa pot nadaljeval proti Bahamom. Doslej je zahteval 21 življenj, največ na otoku Dominika.