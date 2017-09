V New Yorku med govorom turškega predsednika Erdogana izbruhnil pretep

New York, 22. septembra - Med govorom turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v newyorškem hotelu Marriott Marquis je izbruhnil pretep. Protestniki so ga označili za terorista in zahtevali, da zapusti ZDA. Zadevo so uredili varnostniki in policija. Erdogan je nato nadaljeval govor in se kasneje srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.