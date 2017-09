V Pomurju in Ljubljani sedem hišnih preiskav zaradi drog

Murska Sobota, 21. septembra - Kriminalisti in policisti policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana so v sredo na območju Gornje Radgone, Ljutomera, Murske Sobote in Ljubljane opravili sedem hišnih preiskav pri sedmih osumljencih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Peterico so pridržali in danes privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vseh pet odredil pripor.