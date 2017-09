Trump zaostril sankcije proti Severni Koreji

New York, 21. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je zjutraj ob pogovoru z afganistanskim predsednikom Ašrafom Ganijem napovedal dodatne sankcije proti Severni Koreji in nekaj ur kasneje je to tudi uresničil z izvršnim ukazom, ki širi pooblastila zveznih oblasti za pregon podjetij, bank in posameznikov, ki trgujejo s Pjongjangom.