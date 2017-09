Ljubljana, 21. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo na primorski avtocesti danes med Logatcem in Uncem promet urejen samo po enem pasu v smer Kopra do 22. ure, v smeri Ljubljane pa med 19. in 2. uro. V smeri Kopra nastaja kilometer in pol dolg zastoj.