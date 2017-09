Ljubljana, 22. septembra - Danes obeležujemo svetovni dan kronične mieloične levkemije, bolezni, kjer je znanost v boju proti raku v zadnjih petnajstih letih dosegla največji preboj. V Sloveniji vsako leto za to boleznijo na novo zboli od 12 do 20 bolnikov, v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo L&L pa poudarjajo pomen celostne obravnave in rehabilitacije.