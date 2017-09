Evropske borze po sklepih ameriške centralne banke navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 21. septembra - Pomembnejše borze v Evropi so se na sklepe ameriške centralne banke odzvale zadržano optimistično in tečaji vrednostnih papirjev so se večinoma zvišali. Nafta se je nekoliko pocenila, tečaj evra pa se je nekoliko oddaljil od izgub, ki jih je utrpel v sredo.