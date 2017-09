Za varno starost sta po opozorilu s posveta odgovorna tako država kot posameznik

Ljubljana, 21. septembra - Strokovnjaki s področij, ki se na različne načine dotikajo vprašanj starejših, so na posvetu o izzivih demografije izpostavili nujnost ustreznega pristopa do problematike starajoče se družbe. Odgovornost za varno starost morata prevzeti tako država kot posameznik, ki se ne sme zanašati le na državo, so opozorili.