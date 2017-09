Študent naj bo: Mladi aktivni predvsem na nekonvencionalne načine

Ljubljana, 30. septembra - Participacija mladih in ustvarjanje pogojev zanjo sta pomembna izziva sodobnih družb in ključna pogoja za napredek in trajnostni razvoj družbe. Mladi so aktivni predvsem na nekonvencionalne načine, a za opolnomočenje v družbi je potreben tudi lažji dostop do odločevalskih procesov, opozarjajo sogovorniki iz mladinskih in študentskih organizacij.