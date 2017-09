Koprski občinski svet potrdil investicijo za dokončanje centra vodnih športov

Koper, 21. septembra - Koprski občinski svetniki so na današnji seji brez glasu proti potrdili tretjo in hkrati zadnjo fazo obnove športnih objektov v Žusterni, vredno slabih 850.000 evrov vključno z davkom. Po današnji zeleni luči občinskega sveta bo stekel postopek javnega naročanja, pri čemer na občini računajo, da bi izvajalca lahko izbrali do novembra.