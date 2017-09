EU v začetku prihodnjega tedna o brexitu in Poljski

Bruselj, 21. septembra - Začetek prihodnjega tedna bo v Bruslju v znamenju brexita in Poljske. Začel se bo četrti krog ločitvenih pogajanj EU in Združenega kraljestva. Stanje v pogajanjih o brexitu bodo pregledali tudi ministri EU za evropske zadeve, ki imajo na dnevnem redu še vprašanji spoštovanja pravne države na Poljskem in sestave Evropskega parlamenta po brexitu.