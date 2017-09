Vlada na zahteve glede romske problematike odgovarja tudi s pripravo sprememb zakonodaje

Ljubljana, 21. septembra - Vlada je na današnji seji obsežno odgovorila na zahteve Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik in ostalih glede reševanja romske problematike. V odgovoru je med drugim izpostavila delo medresorske delovne skupine, ki pripravlja predloge sprememb in dopolnitev zakona o romski skupnosti in naj bi z delom zaključila maja prihodnje leto.