Banka Slovenije tudi pod drobnogledom računskega sodišča

Ljubljana, 26. septembra - DZ je s 56 glasovi za in nobenim proti potrdil dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvajajo nadzor nad banko s strani računskega sodišča. To bo lahko presojalo pravilnost in smotrnost delovanja banke ter njene nadzorniške odločitve glede sanacije bank, a le do uvedbe enotnega nadzora v območju evra novembra 2014.