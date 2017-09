Škotsko letališče išče lastnike izgubljenih plišastih igrač

Glasgow, 21. septembra - Za stotine otrok, ki so ostali brez svojih priljubljenih plišastih igrač, bo letališče v škotskem Glasgowu poskrbelo z nenavadno akcijo. Objavili so video posnetek izgubljenih plišastih medvedkov in ostalih igrač ter otroke povabili, da jih poiščejo in svoje plišaste ljubljenčke zahtevajo nazaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.