Pred svetovnim dnevom srca danes osrednja prireditev v središču Ljubljane

Ljubljana, 23. septembra - Pred svetovnim dnevom srca, ki bo v petek in letos nosi geslo Skupaj za moč srca, Društvo za razvoj srca in ožilja Slovenije danes v središču Ljubljane pripravlja osrednjo prireditev. Gre za zdravstvenoinformativno prireditev, na kateri bodo obiskovalcem in mimoidočim sporočali, kako ohraniti zdravo in dolgo življenje.