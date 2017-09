Danes opravljen prvi del volilnega postopka za člane sveta Fundacije za šport

Ljubljana, 21. septembra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes opravili volitve za člane sveta Fundacije za šport, ki je eden najpomembnejših financerjev slovenskega športa. Na volitvah, ki jih je izvedla volilna komisija državnega strokovnega sveta za šport, je bilo med drugim 137 športnic in športnikov, tudi dobitnika zlatih olimpijskih medalj.