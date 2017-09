Trije slovenski tekvondojisti med elito

Rabat, 21. septembra - Od danes pa do nedelje bo maroški Rabat gostil drugo letošnjo tekmo velike nagrade. Na prizorišču turnirja so trije slovenski reprezentanti. Nastopili bodo Franka Anić, Jure Pantar in Ivan Trajković. Vabilo za udeležbo je prejela še Ana Petrušić, ki pa je zaradi poškodbe ni v Rabatu.