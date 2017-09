Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni priložnost za opozarjanje na tegobe svojcev obolelih

Ljubljana, 21. septembra - Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni so na novinarski konferenci Spominčice - Alzheimer Slovenija in Zdravniške zbornice Slovenije opozorili na stiske, s katerimi se soočajo svojci, ki skrbijo za bližnje z omenjeno boleznijo. Kot je dejala predsednica združenja Štefanija Lukič Zlobec, so za vsakim bolnikom vsaj trije svojci in strokovno osebje.