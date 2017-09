Na Pohodu za mir poudarili pomen ohranjanja miru

Ljubljana, 21. septembra - Slovenska veteranska društva, ki delujejo znotraj Svetovne veteranske federacije, so v središču Ljubljane danes organizirala Pohod za mir kot odgovor na poziv ZN ob mednarodnem dnevu miru. Na njem so med drugim poudarili pomen ozaveščanja o grozotah, trpljenju in izgubah ter pomen ohranjanja miru.