Število s strani državnih organov rešenih zahtev za dostop do informacij javnega značaja se povečuje

Ljubljana, 21. septembra - Skupno število zahtev za dostop do informacij javnega značaja, ki jih letno rešijo državni organi in organi lokalnih skupnosti, se vsako leto povečuje. Tako je bilo leta 2015 rešenih 7828 zahtevkov, leta 2016 pa 8387, ugotavlja skupno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2015 in 2016, ki ga je sprejela vlada.