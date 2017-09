Ob obletnici več tisoč Filipincev protestira proti Duterteju

Manila, 21. septembra - Več tisoč Filipincev se je danes udeležilo protivladnih protestov v prestolnici Manili, s katerimi so obeležili 45. obletnico začetka diktature Ferdinanda Marcosa. Protestniki so obtoževali predsednika Rodriga Duterteja, da je vedno bolj podoben diktatorju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Množično so se zbrali tudi njegovi podporniki.