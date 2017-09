Dnevnikova nagrada za umetniški dosežek v MGL posthumno Gašperju Tiču

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 21. septembra - Dnevnikovo nagrado za najboljši umetniški dosežek v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) v pretekli sezoni so posthumno namenili prezgodaj preminulemu igralcu Gašperju Tiču, in sicer za vlogo svetovalca Poldeta v uprizoritvi Svetovalec - Katalog burlesknih dialogov po istoimenski dramski predlogi Mileta Koruna v režiji Nine Rajić Kranjac.